メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県四日市市の地下駐車場では、2日までに水につかった車の約8割が搬出されました。 2日もレッカー車20台以上が稼働し、車の搬出作業が行われました。 駐車場の運営会社によりますと、2日は午後3時までに87台が搬出され、これで搬出された車は計217台となりました。 「車を持って帰るか、これから考えます。カビだらけで、どうしようもないね」(車の所有者) 今後の補償について