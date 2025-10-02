メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身、将棋の藤井聡太七冠にとって3つ目となる永世称号の獲得がかかる、竜王戦七番勝負が3日開幕します。 今期の竜王戦七番勝負は、藤井聡太七冠に前期と同じく佐々木勇気八段が挑戦します。 藤井七冠は、竜王のタイトルを2021年から4期連続で獲得していて、5連覇を達成すれば、史上3人目となる永世竜王の資格を得ます。 第1局の会場、東京・渋谷区のセルリアンタワー