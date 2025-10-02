◇プロ野球パ・リーグ オリックス-西武(2日、京セラドーム)オリックスの来田涼斗選手が4回の第2打席で左手首に死球を受け、苦悶の表情を見せて一時ベンチへ下がる事態となりました。来田選手は4回の第2打席で、対峙した西武先発・今井達也投手にストレート2球でカウント0-2と追い込まれます。すると3球目に投じられた155キロのストレートが左手首に直撃。来田選手は手首を押さえ、思わずグラウンドにかがみ込み、痛みで苦悶の表情