前橋市の小川市長は市の幹部職員の既婚男性とホテルで複数回面会した問題を受けて市議会議員全員との会合を行い、その後、自身の責任の取り方に関し、「市民の厳しい声を直接受け止め、その上で判断したい」と記者団に述べ進退については明言しませんでした。 この問題を巡っては、小川市長が先月２４日の臨時会見で、市の幹部職員の既婚男性とことし２月ごろからホテルで１０回以上会ったと認めた一方で、男女関係については否定