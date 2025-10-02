三井住友カードが2026年3月にも共通ポイント「Vポイント」の運営企業を買収する方針を固めたことが2日、分かった。カード決済やポイント利用の履歴を統合して、事業者向けの新サービス提供を検討する。買収対象の企業は、TSUTAYAなどを展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）の子会社のCCCMKホールディングス（横浜市）。三井住友フィナンシャルグループ（FG）が提供する金融サービスを一括管理できる個人向けア