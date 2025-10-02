文部科学省は2日、日本に住む外国籍の子どもの人数や学校に通う割合などを把握する調査の2024年度版の結果を公表しました。小中学生に当たる児童・生徒の合計人数は前年度よりも1万2663人（8.4%）増の16万3358人となりました。調査は去年5月1日時点を基準としており、日本の小中学校に通う児童・生徒は13万8416人、インターナショナルスクールなど外国人学校が1万1615人でした。学校に通っていない可能性のある児童・生徒は169人減