元関脇宝富士の桐山親方（３８）＝本名杉山大輔、青森県出身＝が発表から一夜明けた２日、両国国技館内で引退会見を開いた。「やり切ったので悔いはない。体が限界」などと、時折笑みを浮かべて語った。今後は伊勢ケ浜部屋の部屋付き親方として、後進の育成に励む。青森出身。力強い左四つを武器に、１４２年続く同県出身幕内力士の系譜に貢献した。「記録を次につなげられたのは誇り」と胸を張った。同部屋の尊富士、錦富士を