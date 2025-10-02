伝統の衣装で子どもたちが稲刈りを体験する「抜穂祭」が川場村で行われました。 「抜穂祭」は秋の味覚に感謝する伝統行事で、子どもたちに稲作文化を学んでもらうとともに村の魅力をＰＲしようと毎年実施されています。 参加したのはことし４月に開校した小中一貫校「川場学園」の５年生２７人で、白装束や絣の着物など伝統の衣装を身にまとい稲刈りに挑戦しました。収穫したのは５月に自分たちで植え、８０㎝ほどまで育っ