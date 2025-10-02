日本を代表するゴーゴーダンサーチーム・CYBERJAPAN DANCERSのHARUKAさんが週刊SPA!（扶桑社）最新号に登場。表紙と巻頭グラビアを飾りました。【写真】「バズーカ」と評されるFカップバストが武器のHARUKAさんHARUKAさんは大阪府生まれの29歳。2018年9月にCYBERJAPAN DANCERSに加入し中心メンバーとして活躍。「バズーカ」と評されるFカップバストが魅力です。巻頭グラビアでは、芸人マツモトクラブが手掛けたシナリオをHARUKAさ