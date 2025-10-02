働き方改革の実情や課題について現場の声を聞こうと国の担当者が高崎市の企業を訪れ意見を交わしました。 この意見交換会は企業が抱えている課題を国の政策に反映させようと、県選出の福田達夫衆院議員が高崎市の複数の事業者に呼びかけて実現したものです。 はじめに訪れた建設会社の冬木工業では大竹良明社長から働き方改革の取り組みについて説明がありました。その中で、残業の少ない社員のヒアリングを行って生産性を上げる