太田ライオンズクラブの「善行少年少女表彰式」が市内で開かれ、学校や地域の活動などに積極的に取り組んだ中学生１８人が表彰されました。 この善行少年少女表彰式は、青少年の健全育成などを目的に、太田ライオンズクラブが設立当初から行っているもので、設立６０周年を迎えた去年から太田市議会の議場が会場となりました。ことしの受賞者は、生徒会や地域のボランティア活動などに力を注ぎほかの人の模範となった太田市内の中