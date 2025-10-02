V逸に三浦監督はセレモニーで謝罪「約束を果たせずすみませんでした」DeNAは1日、横浜スタジアムで行われたヤクルト戦に9-6で勝利し、レギュラーシーズン最終戦を白星で飾った。阪神に12.5ゲーム差をつけられ独走Vを許したが、9、10月は勝率.739という強さを見せ、巨人を迎え撃つクライマックスシリーズ（CS）、ファーストステージに入っていく。三浦大輔監督は快進撃の立役者として2人の存在を挙げた。143試合を戦い抜いた。