鹿児島県議会の最終本会議が2日に開かれ、霧島・姶良集中豪雨や台風12号による災害復旧に必要な経費などが盛り込まれた総額102億円余りの補正予算案が可決しました。 最終本会議では、一般会計に総額102億8400万円を追加する補正予算案が可決されました。 補正予算案には、災害復旧に必要な調査や測量費として18億4000万円、被災した農家に対し農業施設の修理などの支援として7000万円などが計上されました。 また、新燃岳噴火