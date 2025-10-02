吾妻警察署 ３０代の女性にストーカー行為をしたとして警察は２日、東吾妻町の職員の男を逮捕しました。 ストーカー規正法違反の疑いで逮捕されたのは、東吾妻町の職員で中之条町に住む一場春美容疑者（５８）です。 警察によりますと一場容疑者は先月２２日から２４日、県内に住む３０代の女性の勤務先に３回にわたり電話をし、対応した人に対して「電話を代われるかね」「電話がほしい」などと