¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¤Ç¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à¡ÖAstemo Pro Honda SI Racing¡×½êÂ°¤ÎÌîº¸º¬¹ÒÂÁ(¤Î¤¶¤Í¡¦¤³¤¦¤¿¡¢29)¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¤ÇÅë¾è¼Ö(Honda CBR1000RR-R)¤È²Ö²Ç¤È¤Î?¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È?¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤ê°ìÁØ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤Î¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤è¤í¤·¤¯