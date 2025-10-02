新潟市の高校で、デジタル人材の育成を目的にドローンショーを手掛ける起業家の講演が開かれました。 新潟商業高校で講演したのは、国内でドローンショーを手掛けるレッドクリフの佐々木孔明社長。東京に本社を置くレッドクリフは、現在開催中の大阪・関西万博のドローンショーなども手掛けています。 秋田県の商業高校出身の佐々木社長、生徒たちに失敗を恐れずに挑戦を続ける大切さを