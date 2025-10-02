「育ててもらった街にお返しをしたい」。元メジャーリーガーが兵庫県西宮市の教育委員に就任です。西宮市教育委員会の教育委員に就任したのは、元メジャーリーガーの田口壮さん（５６）です。田口さんは西宮市の出身で、１９９２年にオリックスへ入団後、日本一を成し遂げ、メジャーリーグの「カージナルス」などでもプレーしました。西宮市は、市との関わりの深さや野球指導者としての実績などから教育委員への就任を依頼