あさって4日開幕戦を迎える、バスケットボールB2鹿児島レブナイズ。7人の新加入選手を加え、B2優勝を目指します。 昨シーズンの鹿児島レブナイズ。7年ぶりのB2の舞台、昇格初年度でプレーオフにたどり着きましたが、準々決勝敗退。目標の西地区優勝、B1昇格には届きませんでした。 東西7チームずつに分かれ、年間60試合を戦うB2。レブナイズは西地区に属しています。 リベンジに燃える今年は7人の新選