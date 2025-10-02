元妻やその父親をくわで殴り、殺害しようとしたなどの罪に問われた元プロ棋士の男に懲役５年の判決です。判決によりますと、元プロ棋士の橋本崇載被告（４２）は、おととし７月、滋賀県大津市にある元妻らの住宅に侵入し、元妻（３０代）とその父親（７０代）をくわで殴って殺害しようとしました。１０月２日の判決で大津地裁は、事件前にレンタカーを借り、凶器を購入するなど、「目的に沿って行動していて、考えなく衝動的