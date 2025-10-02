１０月３日（金）の近畿地方は、ゆっくり天気が下り坂。南から雨が降りだす見込みです。西から低気圧や前線が近づき、近畿地方には湿った空気が流れ込むでしょう。全般に雲の多い天気で、午後は南部で雨が降りだしそうです。北部や中部も午前中は薄日のさすときがありそうですが、夜はあちらこちらでにわか雨があるでしょう。帰りが夜になる方は、折りたたみ傘をお持ちください。日中は洗濯物を外干しできる所も多いですが、乾