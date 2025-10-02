自衛隊基地の建設が進む種子島沖の馬毛島。着工から2年半余り。きょう2日、JNNのヘリコプターで島を撮影すると、アメリカ軍の戦闘機などが使う滑走路が姿を現しつつありました。 （記者）「馬毛島が見えてきました。着工から2年半余り。巨大基地が徐々に姿を現しつつあります」 燃料タンクとみられる円形の施設に、10階を超える大きな建物。 自衛隊基地の建設が進む西之表市の馬毛島です。今年5月の映像と比べると、2日は