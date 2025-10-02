クマの目撃が止まらない北海道・札幌市内で1日夜も、うろつくクマの姿が相次いでカメラに捉えられました。真っ暗な林道を寄り添って歩く親子3頭のクマ。さらに別のカメラには、やぶの間を進む大人の個体の姿も。いずれも1日午後9時ごろ、札幌市南区の住宅地に近いエリアに市が設置したカメラに、親子や単独で歩くクマの姿が残されていました。札幌市西区の公園では先週、男性がクマに襲われけがをするなど、市内では9月だけで過去