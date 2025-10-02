山形・鶴岡市の海上で「竜巻」に見える現象が捉えられました。2日午前11時ごろに鶴岡市加茂で視聴者が撮影した映像には、沖合に高く伸びる大きな渦状の雲が移動する様子が捉えられています。撮影した人によると、海の水をまき上げながら北の方向に移動し、約15分後に消えたということです。ウェザーニューズによると、「上空を気圧の谷が通過したことで大気が不安定になり、海上に活発な雨雲が発生し漏斗（ろうと）雲ができたので