熊本市西区の島田美術館で開催されているのは、「安南茶碗」の企画展です。「安南」とはある国の古い呼び名ですが、実は熊本とも古くからつながりがある国です。 【写真を見る】加藤清正も貿易交渉『安南』という憧れの国美しい模様の茶碗80点並ぶ企画展熊本 この企画展では、シンプルな佇まいのものから、美しい模様をあしらったものまで、14世紀から15世紀に作られたものを中心に約80点が並びます。 「いろんな手仕事が素