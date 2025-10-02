列島に行楽の秋が到来。紅葉を楽しむ人や食欲の秋を満喫する様子が各地で見られました。湖畔の木々が赤や黄色に色づき始めていたのは、長野・佐久穂町と小海町の境にある白駒池です。色づき始めた葉が太陽に照らされて、きれいなグラデーションを見せていました。観光客：すごく真っ赤というのとグラデーションがある木もあってきれい。2日午前6時半の白駒池の気温は6度。猛暑の影響で色づきが遅れていましたが、今週に入って朝晩