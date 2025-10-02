ボートレース多摩川の「G1ウェイキーカップ開設71周年記念」は2日、4日間の予選が終了。3日の5日目10〜12Rで行われる準優勝戦メンバーが出そろった。その中でボートレースファンの期待を常に膨らませてくれる存在なのが、11R5号艇の菅章哉（37＝徳島）だ。予選最終日は4R1号艇、8R2号艇の好枠2走だった菅。前半はチルト0度でインを固めて先マイも、1マークは流れて上條暢嵩に差され、1周2マークで守田俊介、2周1マークでは船