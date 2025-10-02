1970年大阪万博ユニホームとコシノジュンコさん＝2日午後、大阪府枚方市万博公式スタッフの制服などを監修したデザイナー、コシノジュンコさんの展示会が2日、大阪府枚方市の総合文化芸術センターで始まった。大阪・関西万博と、1970年大阪万博の新旧ユニホームなどを披露している。6日まで。無料で観覧できる。万博会場やパビリオンのスタッフユニホーム12点を展示しており、来場者はデザインの違いを見比べたり、写真を撮っ