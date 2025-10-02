6男7女・15人の大家族「うるしやま家」の母親・佳月さんが、四男・瑠さんが六女・月姫さんに早朝から作ったお弁当を公開した。【映像】家族15人分のお弁当や四男が早朝に作ったお弁当これまでに家族15人分のお弁当や、30分で作ったというワンプレートごはんなどをSNSで紹介している佳月さん。「毎日こんな豪華な料理、尊敬します」「佳月ママのお料理食べたい！」などの声が寄せられ、話題となっている。四男が早朝に作ったお