北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの61歳の誕生日を前に、母親の早紀江さんが取材に応じ、「くじけないで頑張ってね」と娘への思いを明かしました。1964年に生まれ、10月5日に61歳を迎える横田めぐみさんは、中学1年生の時に新潟市で下校途中に拉致されました。めぐみさんの誕生日を前に取材に応じた母親の早紀江さん（89）は、めぐみさんが幼い頃によく読み聞かせをしたという本を紹介した上で、今の思いを語りました。横田早紀江