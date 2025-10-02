「サマーナイト大花火大会」で一部の有料席で「花火が見えにくかった」という人に対し、事務局が当初「返金しない」とした対応について、実行委員会会長の鹿児島市の下鶴市長は情報共有が不十分だったことを陳謝しました。 8月の「かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会」では、8000円の有料観覧席で花火を見た人から「正面の木で花火が見えにくかった」という意見が、大会翌日の8月24日に市に寄せられました。 事務