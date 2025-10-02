タレントのＬｉＬｉＣｏと元純烈の俳優・小田井涼平夫妻が２日、都内で行われた映画「ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜」（２４日公開）のトークイベントに登場した。２人は映画のタイトルにちなみ、華やかなレッドカラーに包まれたファッションで壇上へ。小田井は「どうも。ＬｉＬｉＣｏの旦那です」と会場の笑いを誘うと、ＬｉＬｉＣｏは「（夫婦で）一緒に舞台あいさつをする事はないので、気合入れてきました」と笑顔を見せた。