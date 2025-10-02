鹿児島県は、鹿児島空港で今月6日に航空自衛隊の練習機による訓練を実施すると発表しました。 県によりますと、鹿児島空港で今月6日宮崎県の航空自衛隊新田原基地所属のT－4練習機1機が、滑走路に着陸してすぐに離陸するタッチアンドゴーの訓練を行うということです。 時間は未定で、県は「今のところ民間機の運航への影響があるかどうかはわからない」としています。 機体には練習生と教官が搭乗するということで