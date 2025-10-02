◆パ・リーグオリックス―西武（２日・京セラドーム大阪）オリックス・来田涼斗外野手にヒヤリとする一幕があった。２―６の４回１死、西武先発・今井が２ストライクからの３球目に投げた１５５キロの直球が、左手首付近に直撃。その場で苦悶（くもん）の表情を浮かべ、倒れ込んだ。川島打撃コーチ、トレーナーに付き添われる形で一度、一塁ベンチへ。西川が右脛骨骨折で離脱中ということもあり、テレビ画面には無事を祈る