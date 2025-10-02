6期連続で赤字が続いている九州交響楽団が2日、会見を開き、黒字化に向けた改革プランを発表しました。 ■九州交響楽団・五島久 理事長「なんとか、この局面を打開したい。地域の皆様に美しい音楽をお届けし続けたいと強く考えています。」1953年に創立された九州交響楽団は、九州で唯一のプロオーケストラで、公演回数は年間140回を超えています。しかし、新型コロナウイルスの影響で入場客が減少し、2020年度以降、6期