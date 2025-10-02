霧島市で2日あさ、しました。 警察や消防によりますと2日午前8時ごろ霧島市隼人町見次の市道で軽乗用車が道路わきの川に転落しました。 （記者）「目撃者によると車はカーブを曲がりきれず土手を飛び越え放物線を描くように落下」 車を運転していた霧島市隼人町の72歳の男性が病院に搬送されましたがおよそ2時間後に死亡しました。 （通報した人）「ドンと音がして振り向いた時に車が宙を舞っていた。茂みがへこんでいる