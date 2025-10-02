発想力と実践力に優れた人材の育成に繋げようとAPU立命館アジア太平洋大学が東京の企業と協定を結びました。 APUが協定を結んだのは、東京の企業「TheBreakthroughCompany GO」です。 GOは大手コンビニエンスストアのブランド開発などを手掛けていて、大分県大分市で1年前から起業家などを支援する講座を定期的に開催しています。 2日大分市で行われた締結式ではAPUの米山裕学長と三浦崇宏代表が協定書にサインしました。 協定