プロ野球・阪神は2日、ゲラ投手が帰国したことを発表しました。昨季、新助っ人としてチームに加入したゲラ投手は、59試合に登板。防御率1.55と安定感を見せ、31ホールド、14セーブを記録するなど見事な投球を披露しました。そんな中迎えた2年目の今季はなかなか調子が振るわず。6試合に登板し防御率13.50という成績となっていました。帰国にあたり、ゲラ投手は球団を通してコメントを発表。「タイガースで過ごした時間は私にとって