ボートレース多摩川の「G1ウェイキーカップ開設71周年記念」は2日、4日間の予選が終了。3日の5日目10〜12Rで行われる準優勝戦メンバーが出そろった。その中で気合がみなぎるのは、予選を9位でクリアした海野康志郎（37＝山口）だ。もともとのイケメンが、今節は精かんさが増している。重量級の名手として知られるが、予選最終日の体重は52キロ。5号艇の2Rは5コースから鋭く中を割り2着。後半4号艇の7Rは5着も予選突破に成功