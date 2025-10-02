別府警察署 大分県別府市に住む20代の男性が、警察官をかたったオレオレ詐欺で150万円をだまし取られる被害にあったことが分かりました。 警察によりますと10月1日、男性の携帯電話に警視庁の警察官を名乗る男から「千葉県で詐欺事件があり、その犯人があなた名義のクレジットカードを持っていて押収した。千葉県警察に出頭できるか」などと電話があり、男性が「遠くて出頭できない」と伝えると、男とは別の警察官を