「阪神６−２ヤクルト」（２日、甲子園球場）阪神のリーグ最終戦が行われ、佐藤輝が待望のシーズン４０号に到達した。４−１の五回２死二塁。異様なムードの中、打席に立つと、青柳の初球を右翼席へ突き刺した。佐藤輝は打った瞬間、バットを高々と掲げ、アーチを確信。今季最終戦で千両役者ぶりを見せつけ、スタンドのどよめきは収まらなかった。「打ったのはストレート。チャンスで繫いでもらったので、思い切って打つ