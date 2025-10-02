アーセナルは1日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ第2節でオリンピアコスをホームに迎え、2-0の完封勝利。ホーム開催の欧州カップ戦グループリーグの試合で14連勝を達成している。オリンピアコスとの一戦では、前半12分に先制点を奪取する。MFマルティン・ウーデゴーアのスルーパスを受けたFWビクトル・ギェケレシュが相手2人に挟まれながらも力強い突破からフィニッシュ。シュートはGKに阻まれたものの、こぼ