ふるさとの素晴らしさ、豊かさを伝えました。美祢市の小中学生が秋吉台を訪れた人たちの観光ガイドを務めました。秋吉小学校の全校児童44人が務めたのは、「ふるさと子どもガイド」です。児童は1年を通じて秋吉台の自然の素晴らしさ、大地の特徴を学んでいて、きのうは展望台周辺で、観光客に写真や資料を示しながら観光ガイドをしました。クイズにしたのは弁天池の水量です（児童）「1秒間にどのくらい水が湧いてくると思いますか