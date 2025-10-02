三重県鈴鹿市で男が質店を営む夫婦を白昼堂々とバールで脅し、現金を奪った事件。被害に遭った男性が語る犯行の一部始終とは。 【写真を見る】「金を出せ」質店営む夫婦が被害 約2万円奪ったバールの男が逃走「早く捕まって更生してくれたら」 三重・鈴鹿市 （中道陸平記者 三重・鈴鹿市 きのう）「男は住宅を出た後こちらの方向に向かって走り去っていったということです」 先月28日午後3時過ぎ、鈴鹿市阿古曽町の