まもなくクライマックスシリーズ（CS）、そしてオフを迎えるこの時期、日本選手のMLB移籍を目指す声が徐々に聞こえ始めた。西武で2年連続開幕投手を務めた今井達也投手が、10月5日以降に球団と会談を持ち、ポスティングによるMLB移籍を直訴するという。また、チームメイトの高橋光成投手も同様で、西武は投手陣の主軸2人を一気に失う可能性も出てきた。「ほかにも、阪神の才木浩人投手、ヤクルトの村上宗隆内野手が直訴してい