11人組グローバルボーイズグループ・INIが、11月19日に初のウィンターシングル『THE WINTER MAGIC』をリリースすることが発表された。【ライブ写真】漂う無敵感…！立ち姿から美しいINI同作は、“Romantic Happy Holidays! この冬INIが贈る、とけない魔法のプレゼント”をキャッチコピーに掲げたシーズナル作品。タイトル曲「Present」をはじめ、初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』の主題歌「君がいたから