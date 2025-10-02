4日に投開票が行われる自民党総裁選。勝敗の行方を握る3つのポイントについて、政治部官邸キャップの平本典昭記者が解説します。■“石破票”の行方は…日本テレビが独自にデータ分析──まず1つ目のポイントは何でしょうか？1つ目は去年、総裁選で勝った“石破票”の行方です。最新状況を独自のデータ分析で解説します。去年、石破氏は党員票で108票と多くの票を獲得しました。石破氏がいない今年、誰がその受け皿になるのか。