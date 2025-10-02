イタリアで開かれた日本酒の品評会で最高賞を複数獲得した下関市の酒蔵が、 村岡知事に受賞を報告しました。県庁を訪れたのは、下関市菊川町にある長州酒造の岡本晋社長ら4人です。長州酒造は、太陽光発電システムなどを製造・販売する長州産業が廃業の危機にあった老舗の酒蔵を受け継ぎ、2020年から日本酒「天美」を醸しています。日本酒の品評会「ミラノ酒チャレンジ」は2019年から続くもので、ことし6月の審査にはおよそ800の銘