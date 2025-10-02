全世界で１３００万本以上売れた人気ゲームの続編が発売されました。舞台は江戸時代の「羊蹄山周辺」です。地元ではコラボ商品も展開するなど、盛り上がりに期待を寄せています。（百瀬記者）「札幌市内の家電量販店です。ゲーム売り場には特設コーナーができています。このゲーム、北海道を舞台にした話題の新作なんです」大きく売り出されていたのは、１０月２日発売のテレビゲームソフト「