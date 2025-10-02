群馬・前橋市の小川晶市長が既婚者の男性職員と、ホテルを利用していた問題で、市長は2日、議会への2回目の説明を行いました。自身の進退については「考えているけれど、いつと明言できない」と述べたということです。■わずか約2分の一方的会見多くの批判を浴びた“釈明会見”から1週間あまり、前橋市の小川晶市長は2日、再び会見の場へ立ちました。しかし、その冒頭に司会者から「本日は市長からのご報告のみとなっております」