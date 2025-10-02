○オンワード [東証Ｐ] 発行済み株式数の10.13％にあたる1600万株の自社株を消却する。消却予定日は10月16日。 ○ダイセキ [東証Ｐ] 発行済み株式数の5.88％にあたる300万株の自社株を消却する。消却予定日は10月14日。 ［2025年10月2日］ 株探ニュース